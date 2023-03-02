Варшава, 2 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине из-за русофобии. К такому мнению пришёл публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, власти Польши не задумываются о совершенных ошибках, а также о том, соответствует ли проводимый политический курс национальным интересам страны.

Автор указывают, что местные СМИ не пишут о причастности западных стран к конфликту на Украине, а также игнорируют темы, касающиеся Минских соглашений.

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«В Польше сама постановка этих вопросов априори считается признаком податливости «кремлёвской пропаганде», как нечто недопустимое, о чем вообще не следует говорить», — пишет Энгельгардт.

Публицист также акцентирует внимание на том, что в республике игнорируют тот факт, что конфликт между Москвой и Киевом, который в средствах массовой информации называют геноцидом, и близко не похож на те войны, которые развязывал Вашингтон против Югославии и Ирака.

В статье автор отмечает, что пропаганда представляет события на территории Украины как череду преступлений против мирного населения, добавляя, что никто не задумывается над тем, зачем России уничтожать русскоязычное население этой страны.

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Третьим мифом публицист считает само существование «единой украинской нации». Энгельгардт напоминает, что на протяжении восьми лет украинские власти истребляли всё, что было связано с Россией.

«И разве нормальный человек скажет, что те люди, которые были воспитаны и выросли на русском языке и культуре, вот так, в одночасье, стали «настоящими» украинцами», — задается вопросом автор.

Подводя итоги, публицист отмечает, что Варшава настолько погрузилась в русофобию, что верит всему, что оправдывает ненависть к Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что если Киев проиграет, то Москва якобы «придёт в страны Североатлантического альянса» и Вашингтон будет вынужден отправлять на войну своих сыновей и дочерей.