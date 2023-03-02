Улан-Удэ, 2 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В Улан-Удэ ученица восьмого класса смогла пронести в школу нож, а затем угрожала им одноклассникам, сообщает 2 марта телеграм-канал «Ариг Ус».

Markus Spiske Нож

По данным издания, ученица школы № 63 принесла на занятия опасный предмет и угрожала зарезать одноклассников. С холодным оружием девочка ходила по коридорам во время перемены.

О причинах поведения ребёнка неизвестно. Информацию проверяет городской комитет по образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в средней школе № 4 города Петропавловска в Казахстане учащийся девятого класса пришёл в образовательное учреждение с топором и ножом. Девятиклассник напал на школьников и нанёс им телесные повреждения.