«Укрэнерго» сообщила о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях

Киев, , 12:09 — REGNUM В Полтавской и Сумской областях повреждены электросети. Об этом 2 марта сообщили в энергетической компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сети были повреждены вечером 1 марта в результате обстрела. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы.

Также отмечается, что 19-й день подряд в энергосистеме Украины отсутствует дефицит мощности.