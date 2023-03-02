Берлин, , 12:13 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что достичь мира в украинском конфликте требованиями прекратить поставки оружия Киеву невозможно. Об этом он заявил, когда зачитывал заявление правительства «Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины».

Олаф Шольц © IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

Он посетовал на то, что невозможно способствовать миру когда в Берлине слышатся крики «никогда больше войны» и одновременно с этим требуют, чтобы прекратить поставки оружия Киеву.

Он уточнил, что не может быть и не будет мирного решения, которое не учитывает позицию Киева.

Политик подчеркнул, что ФРГ придерживается позиции президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах. Он также призвал Китая повлиять на Россию для отвода войск с Украины.