Брянск, 2 марта, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Украинские диверсанты совершили нападение на школьный автобус в Брянской области, сообщил 2 марта ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам собеседника агентства, в результате атаки погибли водитель автобуса и 10-летний ребенок. Ещё несколько человек оказались в заложниках.

«Несколько десятков человек, одетых во что-то жёлтое, вышли на дорогу, ведущую в Сушаны. Они пытались остановить школьный автобус, но водитель не остановился», — сообщил источник ИА REGNUM.

Диверсанты открыли огонь, в результате которого водитель погиб. По данным источника агентства, 10-летний ребенок, о ранении которого ранее сообщали СМИ, также скончался.

«Диверсанты взяли в заложники медработника, которым сейчас прикрываются», — рассказал наш собеседник.

В приграничных населённых пунктах дети находятся на дистанционном обучении, в Сушаны возят учеников 7-11 классов из отдалённых деревень. Сейчас на место происшествия направлены снайперы. Местные жители укрываются в подвалах, всех детей из школ родители забрали домой.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали два поселка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате обстрела пострадавших не было, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, ВСУ совершили атаку на Климовский район. В результате сброса боеприпаса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны.