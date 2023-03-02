Тула, 2 марта, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в посёлке Берёзовский Киреевского района Тульской области, сообщил 2 марта глава районной администрации Игорь Цховребов.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«Утром жители услышали хлопок. Пострадавших нет», — заявил Цховребов «Тульской прессе».

Чиновник находится на месте происшествия, там же работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, дома в посёлке, по словам местных жителей, затряслись при взрыве. На месте осталась воронка около 0,5 метра глубиной, вокруг неё — пепел и мёртвые птицы.