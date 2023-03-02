Лондон, 2 марта, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Западу не удалось привлечь на свою сторону страны, пожелавшие сохранять нейтралитет, поскольку заявления Москвы о рождении многополярного мира находят там отклик. Об этом 2 марта написал профессор истории Оксфордского университета Питер Франкопан в статье для издания The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, президент России Владимир Путин сознательно обращается к народам, которые стали жертвами западного империализма. Причём это послание одинаково хорошо понимают и в Африке, и в Азии, и в Центральной и Южной Америке.

Он напомнил, что 25 из 54 африканских стран воздержались или отказались осуждать российскую спецоперацию при голосовании в ООН. При этом Марокко, Алжир, Тунис и Египет помогают России компенсировать ущерб от санкций.

Профессор отметил, что в мире преобладает мнение о том, что США с их союзниками являются источниками нестабильности и глобальных потрясений. Эти настроения мастерски использовал Путин в послании Федеральному собранию, напомнив о военных интервенциях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.

Он подчеркнул, что Москва позиционирует себя как оплот стабильности в сошедшем с ума мире.