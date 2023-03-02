Берлин, 2 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок, которая призвала в ходе сессии «Большой двадцатки» (G20) своего российского коллегу Сергея Лаврова прекратить украинский конфликт. Соответствующую подборку приводит РИА Новости.

Stefan Boness Ipon via www. imago/Global Look Press Анналена Бербок

Один из комментаторов отметил, что Бербок не может выступать посредником в конфликте после прошлых заявлений о России. Другой читатель издания упрекнул министра иностранных дел в том, что она занимается пиаром, а не дипломатией.

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«Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии», — поделился мнением еще один.

Другой комментатор акцентировал внимание на том, что Бербок «обращается не по адресу».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в Германии поддержат заключение мирного договора между Киевом и Москвой на тех условиях, которые выдвинет Украина.