Один человек погиб при обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Брянской области

Брянск, , 11:50 — REGNUM На территорию Климовского района в село Любечане с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Об этом 2 марта написал глава Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Разбитое лобовое стекло Kaatjem

Он сообщил, что диверсанты обстреляли движущуюся автомашину. В результате не совместимые с жизнью травмы получил один человек, также был ранен десятилетний ребенок.

Уточняется, что несовершеннолетнего срочно доставили в медучреждение.

Отмечается, что вооруженные силы России проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Как передавало ИА REGNUM, беспилотный аппарат ВСУ был сбит в воздушном пространстве Брянской области. Беспилотник, который залетел в Суражский район, был уничтожен российскими военными.

Читайте также: ВСУ атаковали два поселка в Брянской области