Брянск, 2 марта, 2023, 11:43 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенные пункты Ломаковка и Сушаны в Брянской области, сообщил 2 марта глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа», — написал он в телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что в результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, ВСУ совершили атаку на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы также работают на месте обстрела.