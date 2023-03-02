Курск, 2 марта, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Глушковский район Курской области обстреляли украинские войска, в результате пострадали местные жители. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил 2 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Обстрелян приграничный посёлок Тёткино, уточнил Старовойт, по предварительным данным, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы выехать на место.

«В эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области, наши вооружённые силы наносят ответный огонь», — сказал губернатор в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, Глушковский район Курской области ВСУ обстреливали 27 февраля. Тогда поселок Тёткино и село Попово-Лежачи были обесточены.