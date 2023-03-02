Тула, 2 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. В посёлке Березовский Тульской области произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Инцидент произошёл 2 марта около 08:00 по местному времени недалеко от улицы Молодежная. Жители региона отметили, что от взрывной волны у них затряслись дома.

Что именно взорвалось, неизвестно, однако на месте взрыва в лесополосе обнаружена воронка глубиной примерно полметра. Вокруг всё было усеяно пеплом и лежали мёртвые птицы.

Уточняется, что территорию оцепили представители органов правопорядка. Местных жителей не пускают к месту происшествия. На месте работают взрывотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции накрыли в Сибири «крупнейшую за последнее время» нарколабораторию, изъято более 140 кг синтетических наркотиков.