Киев, , 11:32 — REGNUM Украинские войска рано или поздно уйдут из Артёмовска, так как вести бои из окружённого города бессмысленно. Об этом депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил в интервью украинскому изданию «Новое время».

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, для ВСУ в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) сложилась критическая ситуация. Российские войска практически заблокировали пути подвоза боеприпасов.

«Это моя субъективная точка зрения, но думаю, что Бахмут рано или поздно будет оставлен», — сказал Рахманин и пояснил, что с военной точки зрения нет смысла отстаивать город, когда он «охвачен с двух сторон».

Бои в городе продолжаются в том числе потому, что ВСУ готовят условия для отступления, пояснил депутат, входящий в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что российские войска замыкают кольцо окружения вокруг Артёмовска и скоро освободят город.