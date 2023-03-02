Берлин, 2 марта, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Западные страны ждут, что украинский президент Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Становится более ясно, чего хочет Запад. От Зеленского ждут, что из «президента войны» он превратится в «президента мира», — говорится в статье.

Издание отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон в частном порядке убеждают Зеленского начать переговоры с Москвой.

Журналисты указывают, что, несмотря на все публичные заявления, Запад даёт понять киевскому режиму, что военная помощь не безгранична. Также подчеркивается и то, что всё большее количество западных стран называют несбыточными намерения Кива освободить все занятые российскими войсками территории.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство.

Как сообщало ИА REGNUM, рост недовольства политикой президента Соединённых Штатов Джо Байдена, а также усталость налогоплательщиков перед выборами могут привести к расколу в вопросе продолжения поддержки Киева в Конгрессе США.