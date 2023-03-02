Focus: Запад ждёт от Зеленского начала переговоров с Россией
Берлин, 2 марта, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Западные страны ждут, что украинский президент Владимир Зеленский перейдет к дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Об этом пишет немецкое издание Focus.
«Становится более ясно, чего хочет Запад. От Зеленского ждут, что из «президента войны» он превратится в «президента мира», — говорится в статье.
Издание отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон в частном порядке убеждают Зеленского начать переговоры с Москвой.
Журналисты указывают, что, несмотря на все публичные заявления, Запад даёт понять киевскому режиму, что военная помощь не безгранична. Также подчеркивается и то, что всё большее количество западных стран называют несбыточными намерения Кива освободить все занятые российскими войсками территории.
Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство.
Как сообщало ИА REGNUM, рост недовольства политикой президента Соединённых Штатов Джо Байдена, а также усталость налогоплательщиков перед выборами могут привести к расколу в вопросе продолжения поддержки Киева в Конгрессе США.