Иркутск, 2 марта, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции накрыли в Сибири «крупнейшую за последнее время» нарколабораторию, изъято более 140 кг синтетических наркотиков. Об этом 2 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Сотрудниками главного управления МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири», — сообщила она.

По ее словам, злоумышленники оборудовали цех в поселке Новолетники, попасть в нарколабораторию можно было только через подвал частного дома, преодолев подземный ход.

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали троих подозреваемых. Было изъято свыше 140 кг синтетического наркотика, что составляет примерно 425 тыс. разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники правоохранительных органов Московской области изъяли более 51 кг наркотиков у уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В материалах дела указано, что объем изъятой партии составил порядка 80 тысяч разовых доз.