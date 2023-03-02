Попова: в России принимают все меры для защиты граждан из-за работы биолабораторий США

Москва, , 11:17 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора предпринимают все необходимые меры, чтобы защитить здоровье жителей России, в стране активно идёт реализация планов по проекту «Санитарный щит». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, при ответе на вопрос о готовности России реагировать на новые вызовы в связи с работой финансируемых США биологических лабораторий.

Анна Попова © Сергей Бобылев/ТАСС

«Мы должны быть готовы реагировать на эпидемиологические риски в любой момент времени, учитывая новые вызовы. В настоящее время нами активно реализуются все намеченные планы, предпринимаются все меры, для защиты здоровье граждан Российской Федерации в рамках федерального проекта «Санитарный щит — безопасность для здоровья», — приводит РИА Новости её словам.

Попова уточнила, что специалисты продолжат работу над проектом «Санитарный щит», будет достигнут очень хороший результат.

Агентство также сообщает, ссылаясь на информацию российских законодателей, что сейчас на территориях различных стран действует порядка 400 подконтрольных США биологических лабораторий двойного назначения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за биолабораторий США есть риски распространения новых усиленных патогенов. Причём риски существуют для жителей всей планеты, поскольку инфекции не имеют границ.