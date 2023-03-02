«Ъ»: российские инвесторы не могут получить выплаты по белорусским еврооблигациям

Москва, , 11:04 — REGNUM Выплаты по белорусским еврооблигациям не могут своевременно получить российские инвесторы. Об этом 2 марта сообщает «Коммерсантъ».

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, сумма зависших платежей оценивается в $500 млн. При этом точно установить объём замороженных выплат сложно.

Отмечается, что для получения денег инвесторам нужно открыть счёт в белорусском банке, подать заявку на исполнение обязательств. После этого требуется сделать выписки со счёта депо, подписать договоры на выплаты в белорусских рублях.

При этом открыть счёт в белорусском банке можно только при личном обращении, а заявления могут лежать на рассмотрении очень долго.

Отмечается, что некоторые инвесторы выполнили все условия, но выплат так и не получили.