Москва, , 11:03 — REGNUM Используя конфликт на Украине Европу всё настойчивее принуждают к уменьшению связей с Китаем. Об этом 2 марта пишет обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

Флаги Китая и ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что недавно специалисты центра исследования китайско-европейских отношений Института международных исследований при Фуданьском университете и Шанхайского института исследований Европы подготовили доклады о состоянии и перспективах отношений Китая и Евросоюзом. В результате были выделены главные тенденции в политике Евросоюза в отношении Китая.

Отмечается, что поскольку для политики КНР «стабильный рост» снова становится приоритетом, то ожидается, что торговое и экономическое сотрудничество Евросоюза с Китаем расширится и это будет способствовать смягчению экономических трудностей и остановку возможной рецессии.

Уточняется, что в это же время Евросоюз, скорее всего, будет продолжать политику уменьшения зависимости от КНР, будет продолжено поиск альтернативных партнеров в конкретных торговых и экономических областях.

По информации агентства, ЕС также может возобновить политические обмены с Китаем на всех уровнях и укрепить с ним политический диалог, но санкции из-за нарушения прав человека, идеология, кризис на Украине, тайваньский вопрос, а также давление со стороны Вашингтона и будущее председательство Швеции, продолжат ограничивать политику Евросоюза в отношении КНР.

Ещё одной тенденцией названы вопросы безопасности различного характера (конфликт на Украине, ситуация в Тайваньском проливе) будут занимать важное место в китайской политике ЕС, особенно на фоне того, что некоторые страны-члены блока осуществляют поставки Киеву наступательных вооружений. Это грозит эскалацией конфликта на Украине, что в свою очередь внесёт неопределенность в отношения Китая и Евросоюза.

Отмечается, что политика европейских страны на китайском направлении становится все более зависимой от Вашингтона.

«Используя украинскую ситуацию, англосаксы все настойчивее принуждают Европу к уменьшению связей с Китаем — а говоря проще, готовят ее к неизбежности разрыва», — сообщает агентство.