Киев, , 10:40 — REGNUM На проспекте Бандеры в Киеве 2 марта начался пожар, сообщает украинское издание «Страна».

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале, возгорание было замечено возле магазина «Ашан». Судя по видео, на котором видны клубы черного дыма, горят складские помещения. Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.

До 2016 года улица в Киеве, где произошло происшествие, называлась Московский проспект, однако была переименована киевским режимом в честь украинского националиста Степана Бандеры.

Как сообщало ИА REGNUM, сирены заработали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины.