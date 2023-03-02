Украинское СМИ сообщило о пожаре в Киеве на проспекте Бандеры
Киев, 2 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. На проспекте Бандеры в Киеве 2 марта начался пожар, сообщает украинское издание «Страна».
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале, возгорание было замечено возле магазина «Ашан». Судя по видео, на котором видны клубы черного дыма, горят складские помещения. Официальных комментариев по данному происшествию пока не поступало.
До 2016 года улица в Киеве, где произошло происшествие, называлась Московский проспект, однако была переименована киевским режимом в честь украинского националиста Степана Бандеры.
Как сообщало ИА REGNUM, сирены заработали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины.