Лондон, 2 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Правительство Великобритании рассматривало вопрос об уничтожении всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса. Об этом заявил экс-заместитель министра здравоохранения страны Джеймс Бетелл в интервью телеканалу Channel 4.

Александр Погожев ИА REGNUM Кошка

Он напомнил, что тогда специалисты мало что знали об этой инфекции и оставалось неясным, могут ли домашние животные быть её переносчиками.

«На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?» — заявил бывший замминистра здравоохранения.

Как передавало ИА REGNUM, по словам директора ФБР Кристофера Рэя, источником пандемии коронавируса стал потенциальный лабораторный инцидент в китайском Ухане. При этом китайская сторона выступила категорически против любых форм политических манипуляций под предлогом поиска источника COVID.