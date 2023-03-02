Москва, 2 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов, говорится в статье журнала «Военная мысль».

Министерство обороны РФ/РИА Новости Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в рамках учений сил стратегического сдерживания

Так, первый заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов отметили, что США теряют лидирующие позиции в мире, что приводит к росту агрессии американского военно-политического курса в отношении Москвы.

Именно Россию в США считают якобы «главным виновником утраты американского мирового господства», добавили авторы статьи. В связи с этим в США разрабатывают план разгрома России при помощи глобальной многосферной операции.

Данная операция, уточнили авторы, будет включать в том числе и ядерный удар, который должен будет уничтожить не менее 70% стратегических ядерных сил РФ.

В ответ на это в России предложили разработать новую форму применения ВС РФ под названием «Операция стратегических сил сдерживания» (ОССС), в рамках которой должны будут использоваться современные стратегические наступательные неядерные вооружения.

Целями авторы назвали отражение ядерного удара со стороны США и стран Североатлантического альянса для недопущения больших потерь российских стратегических наступательных сил.

После, пишут военные, планируется подавление системы противоракетной обороны США, чтобы российские ракеты не были уничтожены в воздухе. Далее должен последовать ядерный удар по американской стороне, чтобы нанести ей неприемлемый урон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, уточнив, что страна не выходит из ДСНВ.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин пояснил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Как ранее писало агентство Bloomberg, американская стратегия «шока и трепета» оказалась не в состоянии остановить Россию. Рассматриваемые как эквивалент ядерного оружия западные санкции не нанесли желаемого удара по российской экономике.

Читайте подробнее: Bloomberg: стратегия «шока и трепета» США оказалась неэффективной против РФ