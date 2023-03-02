Южно-Сахалинск, , 10:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов в акватории Тихого океана. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, землетрясение было зарегистрировано 2 марта в 17:14 (9:14 мск). Его эпицентр был расположен в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан.

«Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра», — приводят журналисты слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

Уточняется, что жители Малокурильского ощутили толчки силой 3 балла, а на соседнем острове Кунашире ощутимость толчков могла составить до 2 баллов.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта в 6:29 (22:29 мск 1 марта) в акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0.