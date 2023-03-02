Рогов: в Запорожье при падении украинской ракеты на жилой дом погибли люди

Мелитополь, , 10:33 — REGNUM Три человека погибли в городе Запорожье в результате падения ракеты украинской системы ПВО на жилой многоквартирный дом, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 марта в своём телеграм-канале.

Результат падения ракеты украинской ПВО на жилой многоквартирный дом. Запорожье Цитата из видео

Около 02:45 по местному времени (03:45 мск) в городе, находящемся под контролем киевского режима, произошли два взрыва. По словам Рогова, ракета украинских сил ПВО была запущена над жилыми кварталами.

В разрушенном доме спасатели обнаружили тела трёх человек. Ещё троих доставили в больницы с травмами. Спасены 11 человек, в том числе беременная женщина, 17 человек эвакуированы.

Украинские военные «постоянно сбивают ракеты над жилыми кварталами, проспав их за городом и наплевав на безопасность жителей города», подчеркнул Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов обвинил западные спецслужбы в препятствовании ротации представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.