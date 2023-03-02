Токио, 2 марта, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Профессор исследовательского центра по снижению последствий стихийных бедствий при японском университете Нагоя Косюн Ямаока считает, что «мегаземлетрясение» в районе разлома, проходящего у Курильских островов и острова Хоккайдо, маловероятно. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Что касается возможности землетрясения в районе Курил, у нас есть опасения относительно вероятности мощных землетрясений», — сказал он, добавив, что такая вероятность ничтожно мала на коротком временном отрезке.

Японский сейсмолог также усомнился в том, что в ближайшее время у Курил произойдёт мощное землетрясение.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля, заявил, что в марте на Земле произойдет новое большое землетрясение. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин даже назвал сейсмолога прорицателем.