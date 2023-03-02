Тегеран заявил об отсутствии у Киева доказательств применения Россией иранских беспилотников

Тегеран, , 10:21 — REGNUM Киев не предоставил никаких доказательств того, что российские вооружённые силы якобы используют иранские беспилотники. Об этом 2 марта заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу СNN.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, иранские эксперты изучили предоставленные Киевом снимки и пришли к выводу, что они никак не связаны с Ираном.

«Уже четыре месяца мы ожидаем, что представители киевских властей приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что это произойдёт через две недели, скоро, но до сих пор ничего нет», — сказал Абдоллахиян.

Он добавил, что Иран не поставляет вооружения ни одной, ни другой стороне конфликта и настаивает на политическом диалоге.

Ранее Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках иранских беспилотников России для их использования на Украине.