Пекин, , 10:23 — REGNUM В Китае полагают, что для страны занимать идентичную с ЕС позицию по Украине является нерациональным. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ЕС Фу Цун.

Фу Цун © Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что в настоящее время в Европе накалены антироссийские настроения, много эмоций находит свое отражение в европейской политике, видны и признаки недовольства Китаем.

«Я думаю, что это очень нерационально», — приводит газета Global Times его слова.

Дипломат напомнил, что Китай является крупным государством, имеющим свою собственную независимую внешнюю политику, Пекин не будет слепо следовать политике и позиции других.

«Китаю не очень рационально занимать идентичную с Евросоюзом позицию по украинскому вопросу», — пояснил он, добавив, что глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе европейского турне в феврале 2023 года дал ясно понять, что в вопросе по Украине позиция Китая сводится к тому, чтобы способствовать миру.

Он отметил, что посещение России и Европы свидетельствует о том, что Пекин способствует мирным переговорам.