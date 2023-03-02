Пользователей Twitter шокировали угрозы Зеленского в адрес США
Вашингтон, 2 марта 2023, 10:16 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что если Киев проиграет, то Москва якобы «придёт в страны Североатлантического альянса» и Вашингтон будет вынужден отправлять на войну своих сыновей и дочерей. Соответствующую подборку приводит РИА Новости.
Один из комментаторов отметил, что подобным образом Зеленский пытается «ухватиться за соломинку».
«Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить», — написал другой. Ещё один пользователь акцентировал внимание на том, что Украина не входит в Североатлантический альянс.
Другой комментатор удивился тому, что Зеленский, получая сотни миллиардов от США, смеет угрожать и требовать больше. Ещё один читатель призвал сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. Он уточнил, что НАТО должна выступать посредником, а не поставщиком оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, рост недовольства политикой президента Соединённых Штатов Джо Байдена, а также усталость налогоплательщиков перед выборами могут привести к расколу в вопросе продолжения поддержки Киева в Конгрессе США.