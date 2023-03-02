Вашингтон, 2 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что если Киев проиграет, то Москва якобы «придёт в страны Североатлантического альянса» и Вашингтон будет вынужден отправлять на войну своих сыновей и дочерей. Соответствующую подборку приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Один из комментаторов отметил, что подобным образом Зеленский пытается «ухватиться за соломинку».

«Он хочет развязать третью мировую войну, нельзя этого допустить», — написал другой. Ещё один пользователь акцентировал внимание на том, что Украина не входит в Североатлантический альянс.

Другой комментатор удивился тому, что Зеленский, получая сотни миллиардов от США, смеет угрожать и требовать больше. Ещё один читатель призвал сесть за стол переговоров и обсудить урегулирование конфликта. Он уточнил, что НАТО должно выступать посредником, а не поставщиком оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, рост недовольства политикой президента Соединённых Штатов Джо Байдена, а также усталость налогоплательщиков перед выборами могут привести к расколу в вопросе продолжения поддержки Киева в Конгрессе США.