Москва, 2 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Информацию о своей госпитализации опроверг российский актёр театра и кино Георгий Мартиросян. Об этом 2 марта сообщает ТАСС.

Pavel Kashaev/Global Look Press Георгий Мартиросян

«Всё в порядке, я дома. У меня была консультация у врача, но только консультация», — сказал Мартиросян.

Он добавил, что все переживают, потому что сейчас COVID-19 опять набирает силу.

Ранее сообщалось, что Мартиросян помещён в одну из клиник Москвы, поскольку ему потребовалось немедленное вмешательство врачей-урологов.