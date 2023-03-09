Благовещенск, 9 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские женщины ученые благодаря национальному проекту «Наука и университеты» получают возможность проводить уникальные исследования.

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Несмотря на распространенный миф о том, что женщинам в науке не место, женщины-учёные доказывают, что делать научные открытия может каждый. Главное — тяга к знаниям.

«Считаю, что сегодня, когда сокращаются ранее сложившиеся международные контакты, усиливается роль женщин-ученых. Они более дипломатичны, коммуникабельны, тонко чувствуют общие вопросы, касающиеся, в том числе, современных вызовов», — отмечает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По её словам, несмотря на тенденции гендерного неравенства, которые есть и в России, у нас женщин-исследователей значительно больше, чем в мире.

«В отечественной науке порядка 39 процентов женщин-ученых, в мире в целом — менее 30 процентов. Обращаю внимание, что мы не квотируем участие женщин в науке, политике, экономике, а создаем условия, позволяющие женщинам-ученым совмещать ценности семьи и научную деятельность», — подчеркнула сенатор Лилия Гумерова.

Причем, среди российских ученых немало женщин молодых, которые сумели соединить служение науке и семью. Россиянка Евгения Банецкая в 31 год защитила диссертацию по фундаментальной теме «Влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства и микробоценоз луговой черноземовидной почвы». Ее работа тесно связана с продовольственной безопасностью страны — она поможет наилучшим для земли образом повысить урожайность.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте сои (ФНЦ ВНИИ сои) в Благовещенске, где работает молодая учёная, ИА REGNUM сообщили, что работа Банецкой основана на результатах исследований и наблюдений института, уникального опыта длительностью в 60 лет.

С 1962–1964 годов учёные вуза исследуют изменения в почве, происходящие под воздействием вносимых удобрений. Столь масштабный эксперимент дает возможность увидеть длительные изменения в плодородии, они помогут создать рекомендации по использованию систем удобрений.

«За 60 лет прошло 11 полных ротаций 5-польного севооборота. В почву систематически вносятся удобрения. От этого почва очень сильно меняется. Мне было очень интересно узнать, как меняется ее микробиологическое состояние. У нас вообще мало исследований по такой тематике на наших сельскохозяйственных почвах, тем более, с таким длительным изменением», — пояснила Евгения Банецкая.

Кроме длительного наблюдения масштабному эксперименту необходима была и оснащенная техническая база. Её наличие определяет точность полученных результатов. С созданием такой базы помог нацпроект «Наука и университеты».

«В рамках обновления приборной базы института нам только в 2022 году закупили три автоматизированные линии по определению гумуса, кислотности, фосфора, калия в почвах и ещё прибор для определения азота по Кьельдалю. Это довольно сложный анализ, который необходим в работе, поэтому требовалось специализированное оборудование, достаточно дорогостоящее. Сейчас можно сказать, что лаборатория у нас по тем задачам, которые стоят перед нами, оснащена полностью. Все, что было необходимо на данный момент, у нас имеется», — пояснила кандидат сельскохозяйственных наук.

ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои Старший научный сотрудник, заведующая лабораторией земледелия, агрохимии и защиты растений ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои Евгения Банецкая

Благодаря исследованиям уже разрабатываются рекомендации по использованию систем удобрений. Исследования выявили, что полезнее для почв не только с агрохимической точки зрения, но и с микробиологической. Полученные знания производители сельхозпродукции уже могут использовать в работе.

«Рекомендации сформулированы. Это отражено в моей диссертации. Основная ценность этих фундаментальных исследований в том, что и другие ученые впоследствии могут использовать эти данные и знания, продолжая развивать эту тему в более узких направлениях. Необходимо изучать это для понимания процессов, происходящих в почве и влияющих на минеральное питание сельскохозяйственных культур», — поясняет ценность нынешнего этапа работы Евгения Банецкая.

В планах Банецкой — выпустить монографию на основе этого исследования. Развивать аграрную науку в век увлечения молодежи новыми цифровыми технологиями Евгения Банецкая считает очень своевременным делом. Говорит, что любовь к земле еще в детстве привили родители.

«Любовь к науке и именно к сельскохозяйственной науке мне привила моя семья. Я с 4 лет работаю на земле, всё началось с родительского огорода. Я никогда не была оторвана от земли и не была чисто городской. В 9 классе я занималась в малой сельскохозяйственной академии для старшеклассников, организованной местным аграрным университетом и эколого-биологическим центром. И в аграрный университет я тоже целенаправленно шла, поступала не по указке родителей. Они наоборот были немножко в шоке — в семье в основном строители. А тут я — агроэколог. Я настояла и не пожалела», — пояснила Евгения Банецкая.

После окончания специалитета Евгения решила сразу идти в аспирантуру, определив для себя жизненные приоритеты. Определиться с темой исследований для защиты ученой степени помог научный руководитель — бывший директор ВНИИ сои, главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН Валентина Синеговская.

В мечтах у Евгении Банецкой создать свою научную школу и передавать знания ученикам. Пока же она популяризирует знания о микробиологии в своей семье:

«Старший сын у меня больше математик. А младший пошел в первый класс, и мы с ним начали делать исследовательскую работу. Заложили опыт. В лаборатории на чашках Петри проверяли количество бактерий на руках — на грязных руках, на помытых с мылом, с антибактериальным мылом и с антисептическим средством. Такое вот сравнение, чтобы немножко познакомиться с микроорганизмами. Потом мы посмотрели с ним в микроскоп, чтобы узнать и сравнить, насколько действительно важно мыть руки. И вывод сделаем. Я думаю, надо больше уделять времени детям и приобщать их, тогда будет эффект», — рассказывает Евгения.

Стартап-проект студенток биологического факультета Саратовского госуниверситета (СГУ) Арины Евсюковой, Валерии Тельновой и Анны Цвень под руководством заведующей кафедрой физиологии человека и животных Оксаны Семячкиной-Глушковской решает проблему импортозамещения дорогих элементов для ЭЭГ у животных. Речь идет о способе импортозамещения винтов для телеметрической электроэнцефалографии (ЭЭГ).

По словам Оксаны Семячкиной-Глушковской, для того чтобы понять, как устроен мозг человека, а главное, суметь оценить его функциональное состояние во время нарушений сна, травм головного и спинного мозга, эпилептических и ишемических явлений, психоэмоциональных нарушений и других патологий центральной нервной системы, необходимы эксперименты. Они проводятся на мелких животных, в данном случае на грызунах. Расходный материал производится зарубежными компаниями, и с учётом современных реалий — высокой цены закупки и транспортировки — появилась вполне естественная проблема, которую можно решить с помощью импортозамещения.

«Предлагаемый проект импортозамещения винтов для телеметрической ЭЭГ имеет большие перспективы на российском рынке научных технологий. Можно сказать, что проект развяжет руки российским учёным, и они смогут проводить исследования функций мозга с применением ЭЭГ по доступной цене — всего 100 рублей вместо 40 долларов за один комплект винтов — и с качеством, не уступающим зарубежным аналогам», — пояснила научный руководитель проекта заведующая кафедрой физиологии человека и животных Оксана Семячкина-Глушковская, научный руководитель проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенный в октябре 2018 года национальный проект «Наука и университеты» признан поддержать исследовательский интерес и потребность в творческой работе. Для ученых создаются все условия для комфортной работы: открываются новые молодёжные лаборатории, лаборатории под руководством учёных с мировым именем, научно-образовательные центры мирового уровня, обновляется приборная база ведущих организаций, выделяются гранты на исследования.