Бизнесмен Дерипаска призвал сократить число чиновников, чтобы преодолеть влияние санкций

Москва, , 10:08 — REGNUM Выступая на Красноярском экономическом форуме, предприниматель Олег Дерипаска предложил сократить количество чиновников и сотрудников правоохранительных органов в России для того, чтобы преодолеть негативное влияние санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Олег Дерипаска © Igor Russak/Global Look Press

Дерипаска высказал мнение о том, что легкий стресс всегда помогает.

«Во-первых, это возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников. Не знаю, в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов, наверное, в пару раз», — приводит агентство его слова.

Бизнесмен добавил, что это серьёзная обуза для экономики.

«Чтобы встрепенуться и побеждать», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск минюста о передаче в госсобственность страны предприятий, принадлежавших предпринимателю из России Олегу Дерипаске.