Москва, 2 марта, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Мобильные приложения ряда российских банков, попавших под недавние санкции Запада, недоступны для скачивания в онлайн-магазине AppStore со 2 марта.

Илья Питалев/РИА Новости Вывеска банка «Уралсиб»

Невозможно скачать приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье», «СДМ-банка» и «Металлоинвестбанка». Ранее AppStore удалил приложения банка «Тинькофф» и «МТС-банка».

Приложения перечисленных банков доступны для скачивания в магазине Google Play.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля страны Запада ввели новые ограничения против ряда российских банков. Так, с 24 февраля США и Великобритания ограничили проведение операций для банков «Приморье», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», для Ланта-банка, «Металлинвестбанка», Московского кредитного банка, «МТС-банка», «СДМ-банка», УБРиР. Евросоюз с 25 февраля наложил на «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф» санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на сделки.