Донецк, 2 марта, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Военнослужащим в Донецкой Народной Республике будут оформлять документы для получения паспорта России без очереди. Об этом 2 марта написал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин Российские паспорта

Он отметил, что бойцы не раз просили помочь ускорить подачу документов для получения паспорта России в Миграционной службе, поскольку они вынуждены в увольнении тратить на очереди целый день.

Глава региона отметил, что ведомства оповещены о данной проблеме, их сотрудники делают всё возможное, чтобы ускорить процесс.

Он подчеркнул, что военнослужащие заслужили, чтобы их принимали в приоритетном порядке.

«И этот вопрос уже решен. Дано распоряжение всем отделениям Миграционной службы, а также МРЭО при наличии военного билета принимать без очереди», — написал он.

Глава региона поблагодарил МВД ДНР за оперативное выполнение поручения.

Как передавало ИА REGNUM, МЧС России приступило к созданию четырёх главных управлений в новых регионах страны.