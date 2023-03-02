Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 2 марта, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене, сообщили 2 марта в ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, мужчина сам связался с украинской разведкой для передачи сведений об объектах Министерства обороны России, расположенных в Хабаровском крае.

Эти данные могли быть использованы для диверсий и ударов с беспилотников, уточнили в ФСБ.