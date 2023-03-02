В Турции загорелся паром с автомобилями
Анкара, 2 марта 2023, 09:40 — REGNUM В море около города Текирдаг в Турции загорелся паром и находившиеся на нём автомашины. Об этом 2 марта сообщило агентство IHA.
По информации агентства, в результате возгорания автомобилей на пароме, который направлялся по маршруту Бандырма — Текирдаг, пострадали 30 человек. Причины пожара пока не установлены.
Уточняется, что пострадавшие надышались продуктами горения, медики им оказали помощь.
Отмечается, что пожар ликвидирован. Паром и автомашины сильно повреждены.