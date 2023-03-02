NYT: усталость от поддержки Киева грозит расколом в Конгрессе США

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Рост недовольства политикой президента Соединённых Штатов Джо Байдена, а также усталость налогоплательщиков перед выборами могут привести к расколу в вопросе продолжения поддержки Киева в Конгрессе США. Об этом 2 марта написала газета The New York Times, ссылаясь на данные соцопросов.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Газета приводит итоги опросов, которые провели агентство Associated Press и Исследовательский центр изучения связей с общественностью NORC. Так, согласно данным, доля граждан США, поддерживающих оказание помощи Киеву, сократилась с 60% (согласно данным на май 2022 года) до 48%. Вместе с этим, по информации исследовательского центра Pew Research Center, доля жителей США, которые считают, что Вашингтон предоставляет Киеву слишком много поддержки, увеличилась с марта 2022 года почти в четыре раза и достигла 26%.

По информации издания, в Соединенных Штатах заметно изменились внутриполитические настроения по вопросу Украины и это вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Согласно данным опросов, в США слабеет общественная поддержка вооружения Украины. При этом два главных претендента на пост президента страны от Республиканской партии чаще стали высказываться против вовлечения в конфликт, напоминает издание.

Газета уточняет, что, хотя двухпартийная коалиция в поддержку Киева в Конгрессе США ещё сильна, сторонники увеличения помощи высказывают опасения, что под воздействием центробежных сил перед президентскими выборами и на фоне усталости налогоплательщиков от поставок за рубеж десятков миллиардов долларов военная поддержка будет сокращена раньше, чем удастся одолеть Россию.

Корреспонденты отмечают, что при этом некоторые сожалеют о том, что Байден сделал недостаточно для увеличения поддержки.