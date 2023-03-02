Барнаул, 2 марта, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли два человека, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, ДТП произошло в ночь на 2 марта в Рубцовском районе. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Новосибирска в Семей (Казахстан), выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.

В результате два пассажира автобуса погибли. Водитель автобуса и еще два пассажира получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следовавший из Москвы в Чебоксары рейсовый автобус попал в ДТП в Нижегородской области, столкнувшись с грузовиком. В аварии пострадали пять пассажиров.

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