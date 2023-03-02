AFP: Лавров и Блинкен впервые после начала СВО встретились на полях G20

Нью-Дели, , 09:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились на заседании Совета глав МИД (СМИД) G20 в Нью-Дели, кадры с начала заседания опубликовало агентство AFP.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен © MFA Russia/Global Look Press

Встреча политиков произошла впервые после начала специальной военной операции.

Заседание G20 началось с минуты молчания по погибшим в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Напомним, накануне, 1 марта, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует контактов с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях G20 в Нью-Дели.

Сам Блинкен также ранее заявлял, что не планирует проводить встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях совещания руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индии.