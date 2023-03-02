Нью-Дели, 2 марта, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не проводили двустороннюю встречу на заседании Совета глав МИД (СМИД) G20 в Нью-Дели, как сообщал утром 2 марта ряд СМИ. Новости о «первой встрече с момента начала СВО» появились после публикации агентством AFP совместной фотографии Лаврова и Блинкена.

MFA Russia/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен

Однако информация о встрече глав внешнеполитических ведомств России и США, как выяснилось, просто утка. Лавров и Блинкен лишь оказались на одном и том же мероприятии, что вовсе не означает личных контактов.

Накануне, 1 марта, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия не планирует контактов с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях G20 в Нью-Дели. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в беседе с радио «Спутник» заявила, что такая встреча невозможна из-за позиции США.

«По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру. Дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план», — сказала Захарова.

Заседание СМИД G20 началось с минуты молчания по погибшим в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Сам Блинкен также ранее заявлял, что не планирует проводить встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях совещания руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индии.