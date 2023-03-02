В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2

Мехико, , 09:08 — REGNUM На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает 2 марта местная сейсмологическая служба.

Землетрясение Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что эпицентр располагался в 49 км к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака, очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландский сейсмолог, который предсказал землетрясение в Турции, теперь предостерегает Россию, а именно Камчатский край. По мнению Фрэнка Хугербитса, полуостров ждёт «опустошительное землетрясение».