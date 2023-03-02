Москва, , 09:08 — REGNUM Актёр Георгий Мартиросян помещён в одну из клиник Москвы, сообщает 2 марта телеграм-канал «112».

Георгий Мартиросян © Александр Щербак/ТАСС

Немедленное вмешательство врачей-урологов потребовалось 75-летнему артисту из-за воспалительных процессов. Мартиросяну назначили всестороннее обследование.

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян снялся во многих фильмах и сериалах. В их числе «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ворошиловский стрелок», «ТАСС уполномочен заявить», «Бессонница».