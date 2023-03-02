Артемовск, , 09:09 — REGNUM В последнее время группа ЧВК «Вагнер» начала собирать и идентифицировать тела военнослужащих ВСУ. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости.

ЧВК «Вагнер» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здесь один лежит, он давненько. Жетон сняли, чтобы в дальнейшем могли родные опознать его. То есть мы, по сути, у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы, в отличие от них, стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию, и знали, где находились и погибли их родные и близкие», — приводит агентство слова одного из бойцов группы «Вагнер», который прокомментировал процесс поиска и опознания тел военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что на участки, на которых завершились бои, выдвигается эвакуационная группа, которая производит первичный досмотр тел. По документам и личным жетонам определяется принадлежность тел к ВСУ, далее тела собираются и подготавливаются для передачи Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, по информации телеграм-канала «Первый Харьковский», в Харькове и в близлежащих населённых пунктах пациенты медучреждений жалуются на переполненные наёмниками больницы и трупные запахи.