Бахмут, ДНР, 2 марта, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Перестрелка между подразделениями ВСУ зафиксирована в Артёмовске, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 2 марта в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатомётов произошёл на западной окраине города.

В этом районе Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) нет российских войск, только военнослужащие ВСУ и наёмники, отметил Марочко, ссылаясь на данные собственных источников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска получают полукустарные и дефектные боеприпасы для артиллерийских орудий советских лет. С этим связаны разрывы снарядов и небоевые потери.