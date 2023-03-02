Луганск, 2 марта, 2023, 08:44 — ИА Регнум. ВСУ возвели новые переправы через реку Жеребец около населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике, и это может быть связано с ударами Вооружённых сил России по основным маршрутам подвоза в этом районе. Об этом 2 марта заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Максим Блинов/РИА Новости Вид на Макеевку из Донецка

По его словам, южнее Макеевки ВСУ соорудили переправы через реку Жеребец из подручных средств для лёгкой техники и личного состава.

«Вероятнее всего, эта вынужденная мера, и связана с тем, что основные транспортные развязки находятся под постоянным огневым воздействием наших войск», — приводит РИА Новости слова военного эксперта.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Марочко, ВСУ поставляются полукустарные и дефектные боеприпасы, с этим связаны разрывы снарядов и небоевые потери.