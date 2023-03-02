Орландо, США, , 08:36 — REGNUM Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-6, в состав которого входит российский космонавт Андрей Федяев, запущен с мыса Канаверал в США. Об этом сообщает 2 марта Роскосмос.

Подготовка к запуску корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6 © SpaceX/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 8:34 мск.

В экипаж Crew-6 также вошли астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Миссия Crew-6 проходит по программе перекрестных полётов России и США.

Ожидается, что Crew Dragon совершит стыковку с модулем Harmony 3 марта в 09:17 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск Crew Dragon должен был состояться 27 февраля, но по техническим причинам его отложили до 2 марта.