Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения некоторых автоматизированных систем и другой инфраструктуры контроля на автодорогах в России. Об этом сообщает RT.

Автомобильное движение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутат напомнил, что в России идёт работа по повышению дорожно-транспортной безопасности и значительная часть дорожного контроля со временем передаётся в зону ответственности различных автоматизированных систем: камер контроля полос движения, скорости, пунктов габаритного и весового контроля.

Он пояснил, что в его адрес приходит много обращений от автолюбителей, которые обеспокоены излишней строгостью и нелогичностью размещения некоторых систем контроля движения.

Крупник добавил, что некоторые автовладельцы предполагают, что в отдельных случаях системы контроля устанавливаются не для профилактики аварийности на дорогах, а в качестве «ловушки» для неизбежного наказания.

Депутат уточнил, что нелогичность размещения подобных систем иногда может являться потенциальным источником чрезвычайной ситуации.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения некоторых корректив в правила и регламенты размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на отечественных дорогах», — приводят журналисты текст обращения.

Крупник считает, что нужно отказаться от размещения камер контроля скорости на спецполосах для опережения и обгона вне населённых пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности. Также необходимо обязать операторов обозначать своё присутствие на автодороге путём включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад», пояснил депутат.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 марта в России начали действовать нововведения в правилах дорожного движения. В том числе изменения коснулись освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, передвижения на гироскутерах и электросамокатах, движения на перекрёстках с круговым движением, парковочной разметки и правил проезда по платным дорогам. Так, для водителей средств индивидуальной мобильности установят дорожные знаки и введут ограничения скорости: для электросамокатов — до 60 км/ч, для остальных — до 25 км/ч.

Уточняется, что на электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю автотрасс только в возрасте старше 14 лет и только на участках автодорог с ограничением максимальной скорости до 60 км в час, на которых разрешено движение велосипедистов.