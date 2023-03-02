В Японии обнаружен ещё один шар неизвестного происхождения
Токио, 2 марта 2023, 08:26 — REGNUM В Японии был найден еще один шар диаметром около полутора метров, угроза взрыва отсутствует, передает 2 марта телеканал MBC.
Отмечается, что шар был был найден в пещере недалеко от береговой линии на острове Токуносима префектуры Кагосима.
На опубликованных кадрах из пещеры виден большой шар, поверхность которого почти полностью покрыта ржавчиной. В центре шара виднеется линия спайки.
По мнению экспертов, найденный шар может быть аналогичен тому, который обнаружили в Японии ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в Японии на берегу в городе Хамамацу в префектуре Сидзуока был найден шар диаметром полтора метра. Шар, предположительно металлический, сейчас обследуют специалисты, в том числе военные.