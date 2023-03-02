Ефрейтор Черкашин отбил атаку на санитарный конвой и спас жизни раненых товарищей

Москва, , 08:22 — REGNUM Благодаря профессиональным действиям гвардии ефрейтора Дмитрия Черкашина были спасены жизни раненых товарищей. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Дмитрий Черкашин Министерство обороны РФ

По её информации, военнослужащий в составе экипажа боевой машины эвакуировал личный состав и прикрывал колонны автомобилей во время их движения.

Отмечается, что во время эвакуации раненых товарищей в полевой госпиталь Черкашин обнаружил группу вооруженных националистов.

Уточняется, что для спасения жизни раненых военнослужащих гвардии ефрейтор совместно со старшим машины приняли решение вступить в бой с боевиками.

В результате группа противника была ликвидирована, раненые военнослужащие были доставлены в госпиталь.

«Благодаря профессионализму и боевому опыту гвардии ефрейтора Черкашина было обеспечено успешное выполнение поставленной задачи, спасены жизни эвакуированных военнослужащих», — говорится в сообщении.