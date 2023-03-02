В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Черкашина по спасению раненых
Москва, 2 марта 2023, 08:22 — REGNUM Благодаря профессиональным действиям гвардии ефрейтора Дмитрия Черкашина были спасены жизни раненых товарищей. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По её информации, военнослужащий в составе экипажа боевой машины эвакуировал личный состав и прикрывал колонны автомобилей во время их движения.
Отмечается, что во время эвакуации раненых товарищей в полевой госпиталь Черкашин обнаружил группу вооруженных националистов.
Уточняется, что для спасения жизни раненых военнослужащих гвардии ефрейтор совместно со старшим машины приняли решение вступить в бой с боевиками.
В результате группа противника была ликвидирована, раненые военнослужащие были доставлены в госпиталь.
«Благодаря профессионализму и боевому опыту гвардии ефрейтора Черкашина было обеспечено успешное выполнение поставленной задачи, спасены жизни эвакуированных военнослужащих», — говорится в сообщении.