Марочко: ВСУ несут небоевые потери из-за разрывов иностранных снарядов

Луганск, , 08:24 — REGNUM Полукустарные и дефектные боеприпасы поставляются украинским войскам, с этим связаны разрывы снарядов и небоевые потери. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 2 марта в телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военнослужащие ВСУ в Донбассе получают различные боеприпасы калибра 120, 122, 152 мм к советским видам артиллерийских систем. Это снаряды с иностранной маркировкой, выпущенные в 2022–2023 годах.

«Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды, выявился факт некондиции либо несоответствия у многих боеприпасов, также обнаружены следы брака и дефекты», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Перед использованием солдаты перебирают снаряды вручную, из-за чего снижаются эффективность и скорострельность. Кроме того, есть случаи небоевых потерь из-за разрыва снаряда в канале ствола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал об отправке украинских подростков на линию фронта в Артёмовске.